「間違っていませんか」参政党の「終戦80年談話」にツッコミ　今年「自民初の衆参過半数割れ」とあるが

参政党は2025年8月15日、公式サイトなどで「終戦80年談話」を発表した。

しかし、事実関係に致命的な誤りを発見され、SNSでは総ツッコミを受ける事態となっている。

「自民党が、結党以来初めて衆参両院で過半数を割りました」

参政党は終戦の日に、国会議員や地方議員ら88人で靖国神社を集団参拝。神谷宗幣代表は報道陣の取材に「国のために、みんなを守るために戦っていただいた、そして尊い命が失われたいう方々に本当に感謝と追悼の気持ちをお伝えしたい」と語った。

さらに自身のX（旧Twitter）では、党が発表した「終戦80年談話」を紹介した。

談話では「遡れば戊辰戦争から157年。不平等条約の改正を求め、脱亜入欧の旗のもと、西洋列強の帝国主義の掟に合わせて軍事力を競い抜いた77年の歩みは、大東亜戦争の敗戦によって幕を閉じました」と戦前の日本について言及。「その中で行われた幾多の戦いにおいて、祖国と家族を護るため、尊き命を捧げ、散華された英霊の御霊に対し、私たちは心から哀悼と感謝の誠を捧げます」と日本が絡んできた戦争について触れている。

そして、戦後80年を迎えた今年について「この節目の年、参議院議員選挙が行われ、長らく戦後日本の政治を牽引してきた自民党が、結党以来初めて衆参両院で過半数を割りました」と7月の参院選に言及した。

ところがXでは、この部分に書かれている事実関係に誤りがあるとの指摘が殺到している。