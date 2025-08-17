健大高崎150キロ超エース右腕・石垣元気　ドラ1有力候補、プロ入り期待も...「過保護な扱い」は懸念

高校球児の熱戦が繰り広げられている2025年の夏の甲子園で、「ドラフトの目玉」が初戦で姿を消した。昨春王者の健大高崎が2回戦で京都国際に3－6で敗退。だが、プロ注目のエース右腕・石垣元気は強烈なインパクトを与えた。

「能力の高さは今年の高校生の中で抜きんでている」

石垣は3点ビハインドの7回から登板すると、甲子園最速タイの155キロを2度計測するなど剛速球は常時150キロを常時超えた。フォーク、カットボールを織り交ぜて、2回を投げて2安打2奪三振無失点。力が入ったのか制球が上ずった場面があったが、無四球ときっちりまとめた。

まだまだ、発展途上の投手だ。今夏の群馬県大会でも2試合で計5イニングしか投げていない。健大高崎はプロ注目の左腕・佐藤龍月のほか、下重賢慎、山田遼太など力のある投手を6人そろえていることが起用法の背景にあるが、故障のリスクを考慮して石垣に負担を掛けたくないという思いもあっただろう。

セ・リーグ球団のスカウトは「能力の高さは今年の高校生の中で抜きんでている。ドラフト1位で指名する入団は間違いなくあるでしょう。ただ、剛速球を投げる体がまだできていないので、プロ入り後は体作りを含めた育成方針が重要になってくる。あまり過保護に扱いすぎると、佐々木朗希（ドジャース）みたいに直球の出力が落ちてしまうので、そこは懸念材料ですね」と指摘する。

石垣は大会後にプロ志望を明言したことが報じられている。高校野球最後の夏で頂点に立てなかったが、プロ入り後の進化が楽しみだ。

（中町顕吾）