「交際0日婚」ヒカル＆進撃のノア、ラブラブ新婚旅行で沖縄へ　「子供が生まれたら」2人の将来語る

YouTuberのヒカルさんが、2025年8月13日に動画をアップ。5月に「交際0日婚」で電撃入籍を発表した、進撃のノアさんとの新婚旅行の様子を公開した。

「ほんまに結婚したんやな」豪華ホテルで乾杯

動画内で二人が向かったのは沖縄。空港から立ち食いラーメンを半分ずつ食べ、微笑ましい様子の二人。前日も知人の経営者を含めて夫婦で飲んでいたそうで、

「（経営者たちは）今まではノアに対して気兼ねなく関われてたのに、背後にヒカルを感じるらしい（笑）。ずっとやりにくかって」

とエピソードを明かした。逆に、ヒカルさんも同じように、進撃のノアさんと結婚したことで周囲の反応が変わったそうで、ビッグカップルぶりをうかがわせた。

そして飛行機に乗り、到着した沖縄では、ラグジュアリーなリゾートホテルのスイートルームに滞在。豪華な部屋のオーシャンテラスで、二人は海をバックに「新婚旅行に乾杯！」とシャンパンを味わった。

シャンパンを飲みながら、進撃のノアさんは「ほんまに結婚したんやな」としみじみ。ヒカルさんも「歴史に俺はけっこう感動していくタイプやから、長い年数いればいるほど、そういう気持ちが増えていきそう」と今後も結婚生活を続けていきたい意思を語っていた。

さらに進撃のノアさんは、「子供が生まれたらまた変わるんやろな」とポツリ。対してヒカルさんが「ノアがめっちゃ変わる可能性もあるやん？ 子どもが大好きすぎて、旦那さんいりませんみたいな」と言うと、進撃のノアさんは「拗ねそう」と、のろけるトークを展開していた。