日テレアナ、「綾波レイ」コスで異例の弁明　「原作と逆」眼帯になってしまった切実な理由は

日本テレビの河出奈都美アナウンサーが2025年8月17日、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター・綾波レイに扮したコスプレ姿をXで公開した。左目に眼帯をしたところ、原作では右側だったと指摘も寄せられ、本人は実際に負傷していたと弁明している。

「どうか、お許しください」

河出さんが日曜日にレギュラー出演する情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）の17日放送回で、16日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された同人誌即売会「コミックマーケット106」でのロケ姿が伝えられた。綾波レイに扮して水色のショートヘアに制服姿、右腕に包帯を巻き、右目は赤色カラコン、左目は眼帯をつけて現地を訪れている様子だった。

河出さんはXで「シューイチコミケ特集ありがとうございました！！レイヤーとして参加する夢も叶いました 早くそっち行きたいよお！！！」と報告し、コスプレ写真が絶賛された。ただ中には、眼帯の位置に疑問を呈するユーザーもいた。

同日、河出さんは「※『眼帯』の位置について」と投稿し、

「実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです...！眼科の先生から『カラコンは控えるように』と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました」

と弁明した。「そういうわけで、原作と逆になってしまいました...どうか、お許しください」と訴えている。

異例の事態を受けてXでは、「え〜！大丈夫ですか？心配」「ホンマモンだったのか」「ガチ眼帯だとは...お大事に」「ガチの眼帯で原作と逆なの謝罪してる ガチヲタすぎて好感しかない」「なっちゃんのことだから原作と逆なのは何か理由があると思ってました！」といった声が寄せられている。