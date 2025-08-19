クマ駆除に文句の電話は「ガチャ切りしたらどうだろうか」　高知東生氏が私見「結局税金の無駄使いだから」

俳優の高知東生さんが2025年8月18日にXで、クマの駆除に対する苦情について、「そんな電話にもう対応せず、ガチャ切りしたらどうだろうか」などと私見を述べた。

「なんとかやめさせたいよな」

人に危害を加えたとみられるクマの駆除に対する苦情はたびたび報じられている。直近では、7月に男性がクマに襲われ死亡した事件が起きた北海道福島町や、8月14日に羅臼岳で登山をしていた男性がクマに襲われ、その後遺体が発見された事件が起きた斜里町などに対し、苦情が殺到していることが報じられていた。

高知さんは「相変わらずクマの駆除に苦情を言う人が収まらないようだが」と切り出し、「そんな電話にもう対応せず、ガチャ切りしたらどうだろうか。もしくは非通知の電話を受けない、氏名と連絡先を名乗らせるなどの対策を取れないものだろうか」と提案した。

続けて、「余計な手間暇かけさせるのって結局税金の無駄使いだから、なんとかやめさせたいよな」と私見を述べた。