ゆたぼん16歳「ちゃんと筋トレ」細マッチョボディになる　「3kgぐらい減った」フィリピン＆カナダ留学で

元不登校YouTuberで「青年革命家」として活動するゆたぼんさん（16）が、2025年8月17日にXを更新。筋トレで鍛えているという肉体を公開した。

「もっとしっかり食べて心も体も鍛えていきます！」

ゆたぼんさんは25年3月、YouTubeで留学することを発表。4月からフィリピンに、7月からはカナダに留学し、8月11日に帰国したことをXで報告していた。

そんなゆたぼんさんが8月17日、Xで「実は留学中に3kgぐらい体重が減った」と切り出し、シャツをはだけ上半身を露出させた写真を公開。腹筋は割れ、ウエストはくびれて見える。「ちゃんと筋トレはしている」とも明かした。

ゆたぼんさんはこうつづった。

「もっとしっかり食べて心も体も鍛えていきます！ よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む！ 文武両道を目指して今後も励んでいきます！ 人生は心身共に鍛えながら、勉強＆冒険だ！」

Xユーザーからは「美ボディ」「細マッチョやねぇ」「すげーや！！ ゆたぼんスゲー良いからだしてる！！！！」「あんなに小さかったゆたぼんがこんなに成長するなんて」などのコメントが寄せられている。