「やばい、本物じゃん」焼肉店のカウンターにネズミ　店舗が謝罪「除菌清掃と再発防止を徹底的に」

東京都・新宿の焼肉店「新宿焼肉 ホルモンいのうえ」が2026年1月6日、インスタグラムを通じて「店舗における衛生管理不備に関するお詫びとお知らせ」を公開した。

「えっ！ やばいやばいやばい、本物じゃん」

ホルモンいのうえをめぐっては、店舗のカウンターの上にネズミが乗り、焼き台や紙ナプキンの周囲をうろつく様子を映した動画が2日までにTikTokに投稿された。

「焼肉きたらねずみ落ちてきたWWWWW」として公開された動画で、「#歌舞伎町 #炎上」とのハッシュタグも添えられている。

長いしっぽを伸ばし、じっと佇むネズミを見つけた客の男性は、やや困惑した声色でカウンター内の店員に「えっ、すいません、これニセモノっすよね？」と質問。淡い茶色のネズミで、小皿ほどのサイズに見える。

ネズミが動き出すと、「えっ！ やばいやばいやばい、本物じゃん」と驚いた様子だ。女性客も「ひゃっ！ やばい、死ぬ」と悲鳴をあげた。ネズミは落ち着いた様子でカウンターを歩き回っている。

男性客はカウンターの中の店員に「すいません、ネズミおるっすよ」と声をかけるも、カウンターの壁が高くなっているため店員からはネズミが見えなかったようだ。状況が伝わっていないのか、店員は困惑した表情を浮かべていた。

男性客は、カウンター上に置いていた財布を慌てた様子で回収していた。

TikTokに投稿された動画はXなど他のSNSでも拡散され、衛生状態をめぐる批判が相次いだ。