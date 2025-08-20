J-CAST ニュース

ホリエモン、参政党・神谷代表のビルゲイツ批判に反論　「まず俺の動画でもみて基礎知識を勉強してほしい」

2025.08.20 12:34
政治班
   ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが2025年8月20日にXを更新し、参政党の神谷宗幣代表のビル・ゲイツ氏批判に反論した。

  • 参政党・神谷宗幣代表（2025年6月撮影）
  • 堀江貴文氏（2019年撮影）
  • 参政党・神谷宗幣代表（2025年6月撮影）
「私なら日本の子供の貧困対策に800億円使います」

   発端となったのは、19日に行われた石破茂首相とマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツ氏との面会。

   その中で石破首相は、ビル・ゲイツ氏が行っている発展途上国での感染症対策に触れ、「日本もしっかり貢献していきたい」として、途上国のワクチン普及に取り組む国際団体に今後5年で5億5000万ドル（約810億円）を拠出する考えを示した。

   これに対し、神谷代表は20日にXを更新し、「アメリカがお金を出さなくなった分、日本がたかられていると思うのは私だけでしょうか？」と問題提起。また、「ビルゲイツさんに言いたい。どうしてもやりたいならマイクロソフトのお金でやってください、と」とつづった。

   また、「私なら日本の子供の貧困対策に800億円使います。お金の使い方も金額もおかしいですよ、総理」と苦言を呈していた。

   堀江氏は同日にこのポストを自身のアカウントで引用し、「まず俺の動画でもみて基礎知識を勉強してほしい」として、自身のYouTubeチャンネルで公開してる、ビル・ゲイツ氏との対談動画を示した。

「わかってなくて言ってるのか」
