片岡鶴太郎70歳、「憧れのイケおじ」ドット柄シャツ×ゴルチエのタイトジャケットコーデが「カッコ良すぎ」

俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年8月21日、自身のインスタグラムを更新。この日のコーディネートを披露した。

ネックレスもキラリ輝く

片岡さんは「ゴルチエのタイトジャケット」と切り出し、ドット柄のシャツとジャケットを着こなす姿のアップショットや全身ショットなど、8枚の写真を投稿。

また、コーディネートに使われている各アイテムについて、「JEAN PAUL GAULTIER（ジャンポール・ゴルチェ）ジャケット」「agnes b.（アニエス・べー）ドットシャツ」「MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD（マリテ＋フランソワジルボー）パンツ」「Tiffany & Co（ティファニー）イヤリング」「John Lennon（ジョン・レノン）サングラス」などコメントを添えて紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、ドット柄のシャツと黒いジャケットを着用。サングラスをかけ、渋い表情をみせていた。キラリと輝くネックレスも目立つ。8枚目では全身ショットも披露していた。

この投稿には、「粋でお洒落で洗練されてよくお似合いですね」「最強！！」「憧れのイケおじ」「カッコ良すぎでしょー」「渋い」といったコメントが寄せられていた。