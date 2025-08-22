杉浦太陽、第5子誕生「2日前」のリアル　「育休という名の、休んでません！やることいっぱい」

俳優・杉浦太陽さんが2025年8月20日に公開したYouTube動画で、妻でタレントの辻希美さんが第5子を出産する直前について、当時の慌ただしさや心境を伝えた。

辻さんは8日に、5人目の子どもとなる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。

「あとちょっとだけ、のん頑張って」

杉浦さんは「【産まれる間近】産まれる2日前の産院帰りのワクワク、ドキドキ、ソワソワドライブトーク！」と題した動画を公開した。撮影日の朝に辻さんの前駆陣痛があり、入院するために車で送り届けたとして、帰り道に一人語りをしている。

当日から「育休」に入ったとしながら、午前中は生放送の仕事があったため焦ったとも。辻さんについては「病院でも前駆陣痛が来て『痛い痛い痛い』ってうずくまった」「あの痛みは本当、妊婦さんしか分からないだろうから。あとちょっとだけ、のん頑張ってって思いです」とおもんぱかった。

出産は家族で立ち会う予定だと胸を膨らませつつ、「産まれてからもですよ。俺も家帰ったら、まだベビーベッドの布団が完璧じゃないんでそういうのを整えながら。あとチャイルドシート！ちょうど僕の後ろの席につける予定なんですけども」と説明している。

帰宅後にやるべき事は多いとして、三男・幸空くんとの入浴や、次男・昊空くんには「夏休みの宿題がわからないというので数学を教えたいと思います」。また、長男・青空くんに関して「夏期講習も朝早いんよ、始まるのが。朝ごはんとかもあるし。朝起こして色々賑やかな...」という。

続けて「もう本当にずっと動いてるわ。育休という名の、休んでません！やることいっぱいです」と近況を伝え、「母子ともに健康にっていうのが1番、本当に切に願う。出産前のワタワタしてる感じの気持ちをどうしても伝えたいなと思って、この動画をまわしておりますけれども」とも話していた。