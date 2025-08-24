婚約破棄トラブル＆破局あったRちゃん、結婚の本音語る　「次はのほほーんとした人にしようかな」

チャンネル登録者数86万人のYouTuber・Rちゃんが2025年8月17日に公式YouTubeチャンネルを更新。「私、結婚について迷走しています。」と題し、恋愛や結婚に関する本音を語った。

結婚は「20代でいったん叶えておきたい夢」

25年4月24日に、人気ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーで俳優のRYOKI（三山凌輝）さんとの婚約破棄騒動が「週刊文春」で報じられたRちゃん。6月にはYouTuberのヒカルさんの公式チャンネルで「彼氏オーディション」を行い、29歳の会社役員男性と交際を開始。しかし、8月11日に破局したことを報告している。

8月4日に29歳の誕生日を迎え、パリで過ごしているというRちゃん。5カ月間のうちにさまざまなことがあったが、「もういったんね、お別れしちゃったので白紙に戻ったわけですよ」とテンション高めに報告した。

Rちゃんは結婚について、「20代でいったん叶えておきたい夢でもあるし」「結婚っていつかしたいな、だと遠のいていくかもしれないから、いったん結婚したいっていうのを目標に、どういう男性がいいのかを自分から探したほうが、近づける、答えに。ということで、考えちゃうんですよね」と本音を語った。