ネットフリックス、26年WBC「独占生配信」発表　ファン悲痛「サッカーの二の舞」「野球人気が」「悲しくなるな」

米動画配信大手「ネットフリックス」が2025年8月26日、26年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を、日本国内で独占配信することを発表した。

「初心者や野球興味無い方が興味持つ機会が狭くなるのは悲しくなるな」

同社の発表によると、WBC全47試合を独占生配信し、オンデマンド視聴も可能だという。

WBCは、第5回大会まですべて地上波放送があり、23年に開催された第5回大会は、テレビの地上波とネット配信で中継された。

スポーツ紙の報道によると、第6回大会はテレビの地上波放送がない見通しだという。放送権料が大幅に高騰した影響とみられる。

ネットフリックスによる「独占生配信」の報道は、インターネット上で大きな話題となり、「日本国内独占放映権獲得」「ネットフリックス」「放映権料」「地上波放送」などの関連ワードがトレンド入りした。

SNSでは、野球ファンから「マジかぁ」「初心者や野球興味無い方が興味持つ機会が狭くなるのは悲しくなるな」「野球そのものの人気がまた下がる恐れありやね」「観念してネトフリ申し込もうかな...」「サッカー日本代表の二の舞やん！」「地上波がないのは議論を呼びそう」「こういうのは日本の野球文化に合わない！！」「WBCを見れない野球少年たちが出てくるね」「野球人気も終わるかもしれない」などの声が上がる一方で、時代の変化を嘆く声も。