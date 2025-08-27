「蓬莱学園」人気ゲームと同名学園、香川に誕生の珍事　指摘受け発覚「創作活動を妨げる意図一切ない」

「まさか現実に蓬莱学園が出来るとは...！」──。

香川県丸亀市に実在する学校法人・藤井学園が、2026年4月から学園名を「蓬莱学園（ほうらいがくえん）」に変更すると発表した。これを受けて、1990年代に登場した、架空の同名校を舞台とする人気メディアミックス作品「蓬萊学園」シリーズのファンがXでざわついている。

藤井学園はJ-CASTニュースの取材に、指摘を受けて事態を把握したといい、「名称が重なることで誤解や混乱を招く可能性があることを真摯に受け止め、丁寧に対応を検討してまいります」と答えた。「本学園は教育機関としての立場から、他者の創作活動を妨げる意図は一切ございません」と説明している。

過去にスーファミ用ソフト化など、5月に新作小説が始動

藤井学園は香川県藤井中学校、香川県藤井高等学校、藤井学園寒川高等学校を展開しており、23年に創立100周年を迎えたばかりだ。25年7月14日に公式サイトで「蓬莱学園」への名称変更を発表した。「これまでの伝統を大切にしながらも、新たな時代にふさわしい学びの場として進化するため」などという。

Xでは8月ごろから情報が拡散され、「まさか現実に蓬莱学園が出来るとは...！」「古のオタク歓喜」「エイプリルフールじゃないのね」「目指すは生徒数10万人だろうか」などの声が上がり、話題になった。

変更後の学園名が、新字と旧字の差はあるものの、ゲーム会社・遊演体が手がけた商業作品から派生する「蓬萊学園」シリーズの名前と重なるというのだ。

「蓬萊学園」シリーズは、始めは1990年代に「プレイバイメール」（PBM）という郵便を使ったロールプレイングゲームとして登場。スーパーファミコン用ソフトや小説にもなり、破天荒な超巨大学園の生徒らが織り成す物語で人気を博した。近年は動きがなかったものの、25年5月にゲーム情報サイト「4Gamer.net」上で新作小説「蓬萊学園の揺動！」の連載が始まった。

このような背景があってか、藤井学園との関係によっては作品展開に支障をきたすのではないかと懸念する声もみられている。