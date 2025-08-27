怪我で歩けないカミナリ・まなぶ、有名先輩芸人が「代わりにロケに」　申し出にSNS好感「カッコ良すぎ」

お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶさんは、2025年8月26日に所属するグレープカンパニーを通じて、足をけがしたとしてコメントを発表した。そのなかで、ある先輩芸人が「代わりにロケに行く」と申し出てくれたとのエピソードを明かし、SNSでは好感の声が寄せられている。

竹内さんは、バラエティー番組「アメトーーク！」のロケ中にアキレス腱断裂のけがをしたことが報じられている。

「腱は切れても、僕との縁は切らないで下さい」

竹内さんは、「基本的に歩行が難しいため、椅子に座って生活しております」と現状を報告。「この2ヶ月間はスタジオ収録には出られそうですが、ロケは少し厳しそうです」と伝えた。

続けて、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおさんが「代わりにロケに行く」と申し出たと明かした。「盛り上がること間違いないでしょうし、好感度も鰻登りでしょう」としつつ、「番組のイスだけは奪わないで欲しいです」と漏らした。

さらに「関係各所の皆さまへ」として、「腱は切れても、僕との縁は切らないで下さい」と締めた。

この投稿には、「お大事に...」「粋な文章」「こういう時でも笑いに変えられるの素敵」といった声のほか、伊達さんがロケの代打を申し出たとのエピソードにも注目が集まり、「カッコ良すぎ」「あんなにレギュラーでロケやってるのに後輩の代わりにロケに行くて名乗り出るの素晴らしすぎます...」「素敵すぎるだろ」といった好感の声が寄せられている。