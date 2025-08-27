「はんにゃ.」川島章良、離婚理由は「あまりない」　元妻には「いっぱいあると思う」...浮気や借金は否定

お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良さんが2025年8月26日公開の「極楽とんぼ」山本圭壱さんのYouTubeチャンネルの動画に出演し、離婚の理由について明かした。

川島さんは、元妻との間に2人の子どもをもうけていたが、7月22日に相方の金田哲さんのYouTubeチャンネルで離婚を発表。同時に、金田さんは結婚を発表して話題を集めた。

一人暮らしに「やっぱり辛いというか。思い出しちゃいますね」

山本さんは動画で、川島さんの離婚について言及。川島さんは、家族で住んでいた家にまだ一人で住んでいると明かし、「そろそろ引こさなきゃなと思って」と話した。山本さんが理由を尋ねると、「やっぱり辛いというか。思い出しちゃいますね。まだ子どものおもちゃがちょこちょこあったりして」と漏らした。

一方で、元妻との関係性については、「良好というか、めちゃめちゃずっと喧嘩してるってわけでもないですよ」とした。撮影の翌日にも「元奥さんと子どもたちと、奥さんの友達と伊東の海に1泊2日で行きます」と明かした。

また、山本さんが、川島さんの離婚理由について、ゲーム配信をめぐる借金が原因ではないかとSNSなどで憶測されていることについて触れると、川島さんは、実際には借金ではなかったものの話題性になると思ったためそう表現したと説明した。

実際の離婚理由については、「あんまり多くは語れないんですけど、離婚理由自体があまりないというか。向こう（元妻）は多分いっぱいあると思うんです。僕にとってはないです」と話した。続けて、「浮気とか借金とかではない。僕の人間性です」と強調した。