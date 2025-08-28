三代目J Soul Brothers15周年ライブ　「何度も話し合い」活動休止中・今市隆二のぞく6人で実施へ...ファン複雑胸中も

ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE」が2025年8月27日、現在活動休止中の今市隆二さんを除く6人でのライブを開催するとして、声明を発表した。

「今市隆二を除く6名で実施することとなりました」

グループ公式は同日、15周年に際して開催するライブ「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER ～ONE～"」について、「今市隆二を除く6名で実施することとなりました」と報告した。

今市さんをめぐっては4月、タクシー運転手に対して「殺すぞ」などと脅したとして、暴行と脅迫の容疑で警視庁に書類送検された。7月31日の発表では、すでにタクシー会社とは示談が成立し、今市さん側は被害者個人にも示談を申し入れているものの、発表時点では成立していないとしていた。

一連の問題を受け、今市さんは現在活動を休止している。

27日の発表では、15周年記念ライブの開催について「特別な想いを込めて開催を決定」したとし、「今市の活動自粛にともない、弊社としても状況を重く受け止め、開催の方針について慎重に協議を重ねてまいりました」と説明した。

6人でのライブ開催にあたり、希望する客にはチケットの払い戻しを行うという。