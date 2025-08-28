「差別よりひどい誹謗中傷」ぱんちゃん璃奈SNS投稿が物議...元ボクシング日本王者が怒り「卑怯な悪口で人間性を疑う」

プロボクシングの元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、2025年8月27日にユーチューブを更新し、キックボクサーのぱんちゃん璃奈（31）がXに投稿したコメントに怒りを示した。

「試合の日に髭だけは綺麗に剃ってきて」

ぱんちゃんは、29日に行われる格闘技イベント「KNOCK OUT.56」で、タイのアム・ザ・ロケット選手と対戦する予定で、この試合に関するコメントを24日にXに投稿した。

投稿は、ぱんちゃんとアム・ザ・ロケット選手の顔写真が添付され、次のようなコメントが付けられた。

「あと5日だ！！個人の自由なので、心が男でも女でもどっちでもいいし関係ないです 試合の日に髭だけは綺麗に剃ってきてもらえるようにknockoutの人伝えて欲しいです。それだけ、あとはどうでもいい、やるだけ」

この投稿がインターネットで拡散されると、ファンの間で物議を醸し「アムザロケットって普通に女性じゃない？」「クッソ失礼な事言ってるけど大丈夫？」「ぱんちゃんの煽りはなかなかエグい」「聞くに耐えない」「この方の発言って本当に幼稚と言うか不快です」「いまの時代にジェンダー関連のジョークは通じない」など批判的なコメントが寄せられた。

このようなファンの反応に対して、ぱんちゃんは25日にXを更新して反論。

「戸籍が女性なのは当たり前でしょ！さすがにこの競技で男とやらんよ。自分の彼女との日々をSNSに載せてるのも全然個人の自由！ただ普通に濃い脛毛や髭はえてる写真を普通に載せるのを、皮肉ってるんだよ」とのコメントを投稿した。