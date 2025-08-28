J-CAST ニュース

「Hey！Say！JUMP」中島裕翔、発表当日グループ卒業の急展開　突然の報告にファン悲しむ「きちんとお別れを」

2025.08.28 15:14
エンタメ班
   アイドルグループ「Hey！Say！JUMP」の中島裕翔さんが2025年8月28日、同日をもってグループを卒業するとの発表を行い、ファンの間に動揺が走っている。

  • 中島裕翔さんのインスタグラム（＠iam_yuto_nakajima）より
  • STARTO ENTERTAINMENTの発表より
  • STARTO ENTERTAINMENTの発表より
  • STARTO ENTERTAINMENTの発表より
  • STARTO ENTERTAINMENTの発表より
  • 中島裕翔さんのインスタグラム（＠iam_yuto_nakajima）より
  • 中島裕翔さんのインスタグラム（＠iam_yuto_nakajima）より
  • 中島裕翔さんのインスタグラム（＠iam_yuto_nakajima）より

「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出」

   グループが所属するSTARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトに声明を公開し中島さんの卒業を報告した。

「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」

   グループが11月にデビュー18周年を迎える中、20周年に向けての活動の協議中に「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」。「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」という。

   今後については「まずは俳優活動に専念する予定」とし、「25年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます」とした。

   グループとしての活動は28日をもって終了し、グループが31日に出演する音楽フェス「a-nation 2025」は7人での出演予定となるという。

「最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい...」
