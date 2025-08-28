「MLBがいよいよ刈り取りに入った」、経営学者が読み解くネットフリックスWBC独占配信...「黒船が来てドーンと大砲一発」

プロ野球ロッテの元投手で経営学者の小林至氏（57）が、2025年8月27日にユーチューブを更新し、26年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放映権をめぐる問題を、経営の視点から解説した。

「日本のマーケットは宝の山。1500億円の可能性がある」

WBCの放送をめぐり、米動画配信大手「ネットフリックス」は26日、日本国内で独占配信することを発表した。同社によると、WBC全47試合を独占生配信し、オンデマンド視聴も可能だという。

WBCは、第5回大会まですべて地上波放送があり、23年に開催された第5回大会は、テレビの地上波とネット配信で中継された。

スポーツ紙の報道によると、第6回大会はテレビの地上波放送がない見通しだという。放送権料が大幅に高騰した影響とみられる。

ソフトバンクでフロント業務の経験を持つ小林氏は「いつかこのようになるだろうと思っていました」と切り出し、ネットフリックスが野球コンテンツを独占配信することになった経緯を、次のように解説した。

「（3月の）ドジャースとカブスの東京シリーズの時に、MLB（大リーグ機構）は、キャンペーン期間から刈り取りに入るのではないかと思いました。あの時コミッショナーが、アメリカメディアとの記者会見で、『日本のマーケットは宝の山だね。1500億円の可能性がある』と答えていた。刈り取りに入ったということなのだと思う」

そして、スタッフから「地上波で毎回、高視聴率なのに今回なぜ全試合ネット配信になったのか？」と質問されると、こう答えた。