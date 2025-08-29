「BE:FIRST」RYOKIと結婚＆妊娠の趣里、母・伊藤蘭の祝福に感謝　「いつも、本当にありがとう」

俳優の趣里さん（34）と、男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さん（26）が、2025年8月29日にインスタグラムを更新。結婚と妊娠を連名で発表した。

「母はずっと見守っていました」

二人はインスタグラムで、「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」から始まる文章を公開した。

「2人の間に新しい命も授かることができました」と明かし、こうつづった。

「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」

最後に「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

趣里さんの母、伊藤蘭さん（70）も、8月29日にインスタグラムを更新。ステージ上で趣里さんと手をつなぐ写真を公開し、こう祝福した。

「趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」

伊藤さんの投稿に、趣里さんは「いつも、本当にありがとう」とコメントしている。