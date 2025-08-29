趣里と結婚の三山凌輝、発表文の「手書きサイン」にファン注目　「珍しく字が...」「練習したんだろーなー」

男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さん（26）と、俳優の趣里さん（34）が2025年8月29日に、結婚と趣里さんの第一子妊娠を発表した。2人は手書きのサインを添えた連名の報告文をそれぞれのSNSに発表したが、三山さんのファンの間ではそのサインに注目が集まった。

メンバーから「（字が）世界一汚いって僕は思っている」

2人は発表で、「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。続けて、次のように発表タイミングについて言及した。

「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」

三山さんのファンの間で注目を集めたのは、文章の最後に添えられた「三山凌輝」「趣里」の手書きのサインだ。

実は三山さんの書く字には、以前、こんな指摘が。三山さんが21年9月5日放送のラジオ「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM）にゲスト出演した際には、「BE:FIRST」メンバーのSOTA（ソウタ）さんから「うちのメンバーで、（字が）世界一汚いって僕は思っている人がいるんですよ。ね、RYOKIさん」と紹介された。三山さんも「世界一ってことでやらせてもらってます」と肯定していた。

しかし、報告文のサインは丁寧に書かれており「世界一汚い」ようには見えない。インスタグラムのコメント欄には祝福の声とともに、「何回も何回も書いて練習したんだろーなー」「珍しく字が綺麗！（笑）」「今まで見たことのないくらいお名前の字が綺麗で泣いています」「丁寧に丁寧に書いたのが伝わります」といったコメントが寄せられている。