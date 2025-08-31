小嶋陽菜37歳、超ミニショーパン姿で...セレブなマルセイユ休日にドキッ「最高に可愛いすぎる～」

元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年8月26日、自身のインスタグラムを更新。マルセイユでのショットを披露した。

「訪れた日はあいにくの暴風」

8月に入って訪れたフランスでの写真の公開を続けている小嶋さん。この日は「旅の投稿に戻ります」といい、ショートパンツ姿でくつろぐ姿や海での様子など、マルセイユでのオフショットを12枚投稿した。

小嶋さんは「マルセイユの目的地TUBA CLUB」とし、「カランクス国立公園のすぐそば。断崖とブルーの海に囲まれたロケーション！」とコメントを添えていた。ちなみに、「訪れた日はあいにくの暴風」とのことで、「海にも入れなかったけど、朝窓を開けると目の前に広がる地中海。特別な体験でした」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、自身が手掛けるブランドのロゴがデザインされたTシャツとボーダーのショートパンツを着用。ソファに腰かけ、美脚を披露していた。6枚目では、海でウエストをチラ見せした姿を披露していた。

この投稿には、「いつだって全部画になるのすごいです」「最高に可愛いすぎる～」「脚も細くて綺麗過ぎます」「太もも最高」といったコメントが寄せられていた。