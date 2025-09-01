J-CAST ニュース

BDドタキャン飯田将成、因縁相手と「和解」に元BD戦士感激 「戦ってもいないのに...ウルっときた」

2025.09.01 13:16
スポーツ班
    格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）を出禁になっているノッコン寺田が、2025年8月31日にユーチューブを更新し、「BreakingDown」の人気選手で元プロボクサー飯田将成と、ラッパーのSATORUが和解したことを報告した。

  • 飯田将成選手（本人インスタグラムより）
  • 飯田のビフォーアフター（本人インスタグラムより）
  • 飯田将成選手（本人インスタグラムより）
「飯田とSATORUが仲直りしました」

    飯田は7月13日に大阪で開催された「BreakingDown16」で、ラッパーのSATORUと対戦する予定だった。ところが、同団体のCOOを務める溝口勇児氏（40）の言動に不満を示し、大会直前に出場を辞退した。

    注目された試合は、渦中の溝口氏が選手として代替出場。セミファイナル（ライトヘビー級キックボクシング）でSATORUと対戦し、4－1の判定で勝利した。

    飯田とSATORUは、「BreakingDown16」のオーディションで乱闘騒ぎを起こすなど、両者の関係は険悪だとみられていた。

    「BreakingDown16」の大会後も両者が絡むことはなかったが、飯田が8月29日に更新したXで、「昨日はまさかだった」とのコメントを投稿し、SATORUとの2ショット写真を公開。TikTokライブでコラボ配信したようだ。

    両者と親交のある寺田は、動画の冒頭で「飯田とSATORUが、仲直りしました。先日、TikTokライブを見たら、2人がすごく仲良さそうにしていた。そのライブを見て、ひとつ思ったことがありました」とし、こう続けた。

「ブレイキングダウンはケンカさせてなんぼ」
