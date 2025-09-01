GACKTの後輩、400万円の詐欺に遭いかけるも...ある「一言」で回避　「ぼーっとしてると...」

ミュージシャンのGACKTさんが2025年9月1日、後輩が偽物のGACKTさんから詐欺に遭いそうになったとXで明かした。また、「無闇に送金するなよ。そして、【相手が本物か】必ず疑ってくれ」と注意喚起している。

「最後まで気付かずに本気で送金しようとしていた」

GACKTさんは1日、「ボクの仲間にヤバい後輩がいた」と切り出し、「アカウントを乗っ取られて、偽物のボクと会話を続け、危うく400万を振り込みそうになっていた」と明かした。

「振込先はもちろんボクじゃない。話し方もボクじゃない。というより、日本人ですらない...。にも関わらず、最後まで気付かずに本気で送金しようとしていた」

GACKTさんは、後輩と偽のGACKTさんとのメッセージをスクリーンショットして公開している。「彼の日本の銀行口座をあなたに送ることができます」「あなたは私のパートナーに半額を支払うことができます」などの日本語が送られてきた。

この日の夜、後輩とGACKTさんとの食事の予定がたまたまあったため、「それ、ボクじゃないけど？」という一言で振り込まずに済んだという。「もし予定がなければ、確実にカネを失っていた」。

GACKTさんは「だからみんなも覚えておいてくれ。無闇に送金するなよ。そして、【相手が本物か】必ず疑ってくれ」と注意喚起し、「ぼーっとしてると、カネ取られるぞ？」と呼びかけた。