ヴィッセル神戸、サポーターの大旗使用で声明　「攻撃的な意図は無く」説明でもくすぶる不満

サッカー・J1のヴィッセル神戸が2025年8月31日、30日にノエビアスタジアム神戸で行われた横浜F・マリノス戦でのサポーターによるトラブルについて声明を発表した。

「大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があった」

問題となったのは、30日の明治安田J1リーグ第28節ヴィッセル神戸対横浜F・マリノス戦での、サポーターの行動だ。

中継動画によると、マリノスのDF・鈴木冬一選手がボールを追い、ヴィッセル側のサポーターが持った大旗付近に駆け寄った。ボールがピッチに垂れた大旗の裾部分に潜り込むと、大旗は鈴木選手の方向に向かって突き出すような動きを見せた。鈴木選手はすでに大旗付近から走り去っていたため、接触は起こらなかった。

こうした動きについて、SNSでは「故意ではないか」との指摘が上がっていた。

ヴィッセルは公式Xおよび公式サイトにて、声明を発表した。

「ヴィッセル神戸サポーターズシートで振られていた大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があった事象を確認いたしました」とした上で、「クラブとして安全に関わる事象であると判断し、スタジアム内あらゆる角度の映像をクラブ内でも見直し、また速やかに当該大旗を振られていた方（以下、当事者）と当日中に面談を実施し、事象の経緯や当時の状況、意図などについて詳細な確認を行いました」と明かした。