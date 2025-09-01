「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声　「病気の妻と幼い子供置いて何してた」

「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年8月30日から31日にかけて放送された「24時間テレビ48」（日本テレビ系）のチャリティーマラソンで、支援が必要な子どもたちのために走り、105キロを完走した。番組では、経済的に困窮した家庭で育ち、2人の弟が一時的に児童養護施設で過ごしたなど横山さんの生い立ちを紹介したが、SNSでは番組でほぼ触れられなかった横山さんの義父の存在に疑問の声が寄せられている。

番組終了時点で総額7億40万円超もの募金が集まる

番組によると、横山さんの母は、横山さんが3歳の頃に離婚し、5歳の頃に再婚。横山さんにはその後6歳差と8歳差の2人の弟ができた。横山さんの家は裕福ではなく、横山さんは中学を卒業後建設会社に就職して働く傍ら、ジャニーズJr.（現・ジュニア）として活動をしていたという。

そのようななか、母に胃がんが見つかる。さらに、母は闘病中に2度目の離婚。生活は立ち行かなくなり、2人の弟は一時的に児童養護施設で生活していた時期もあったという。29歳の頃に母が亡くなり、横山さんは東京から大阪に戻り弟たちと3人暮らしを開始。弟たちの生活費や学費を支援していたという。

番組では、横山さんが弟が生活していた養護施設を訪れ、担当職員から当時の弟の様子を聞いたほか、横山さんが母を思って作詞した曲「オニギシ」を紹介した。

番組の最後、番組メイン会場の両国国技館のステージ上でゴールテープを切った横山さんは、亡き母に向けて「オカン、今見てんのか？俺やったぞ！」と言葉をかけたほか、「弟がやっぱり見てくれてるっていうのが、俺やらなあかん、兄ちゃんやらなあかんって思って頑張りました」と気持ちを明かした。番組で募った「マラソン子ども支援募金」には、番組終了時点で総額7億40万8600円が集まったと発表された。

Xでは、横山さんの生い立ちに、「横山裕の生い立ちや頑張りを見てたら自然と涙出たよ」「幸せになってくれ」「横山裕さんよく耐えたわ」といった声が寄せられた。一方で、番組ではほとんど触れられなかった横山さんの義父の存在に疑問を呈する声も。「横山くんの義父さんの事情は謎だけど病気の妻と幼い子供置いて何してたんだろ。。」「横山くんの生い立ち聞くと義父に対する怒りが湧いてくるな」「美談でまとめず、養育費未払い問題・父親の責任を問う方向につなげてほしい」「横山くんだって支援されるべき子供だったんだよ......」といった意見も寄せられた。