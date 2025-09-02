【サッカー】中国スーパーリーグ、試合後宿舎で選手とサポが乱闘寸前...韓国メディアあきれ「選手たちの対応は常識を超越」

中国サッカー・スーパーリーグの選手とサポーターが、試合後の宿舎で乱闘寸前の騒ぎを起こした。複数の中国メディアが2025年9月1日に報じた。

大敗にクラブ謝罪「心からお詫び申し上げる」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）によると、スーパーリーグの北京国安が、８月31日にアウエーで山東泰山と対戦し0－6で敗れた。試合は山東泰山の本拠地、山東省済南市で行われた。

試合は開始から山東泰山の一方的な展開となり、前半43分までにMFヴァレリ・カザイシュヴィリ（32）がハットトリックを達成したという。カザイシュヴィリはこの日、4ゴールを決め、チームの勝利に貢献した。

記事によると、大敗を喫した北京国安は試合後すぐに、山東泰山戦に関して、以下のような声明を出したという。

「アウェーでの山東泰山戦におけるパフォーマンスと結果について、クラブ全体が深く自責の念に駆られている。クラブはチームを気遣い支えてくださる全ての方々に心からお詫び申し上げる。大差での敗北を経験し、我々は北京国安を深く愛する一人ひとりと同じく恥辱を感じ、夜も眠れない思いである。クラブとチームは深く反省し、迅速に状態を調整します。リーグ戦にはまだ7試合の厳しい戦いが残っており、一戦一戦全力で戦い抜きます。我々のシーズン目標は変わりません！優勝を目指す決意も決して揺るぎません！最後の瞬間まで戦い抜きます！」

クラブの迅速な対応にもサポーターの怒りは収まらなかったようだ。一部のサポーターが選手の宿舎ホテルに詰めかけ、選手と言い争いになったという。