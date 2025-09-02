村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」　「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙

「24時間テレビ」（日本テレビ系）でチャリティーランナーを務めた「SUPER EIGHT」の横山裕さんに密着した「横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦！～」が、2025年9月1日に放送された。その中で、ゴール直前に村上信五さんを始めとする「SUPER EIGHT」のメンバーが横山さんに駆け寄る場面があり、ファンらから感動したとの反響が寄せられている。

「ほんっとにずっと心配だったんだろうなぁ...」

横山さんは、経済的に困窮した家庭で育ち、弟2人が児童養護施設で過ごした経験から、支援が必要な子どもたちのために8月30、31日放送の「24時間テレビ」内で、105キロのチャリティーマラソンを完走した。

その様子を追った「横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦！～」では、ゴールの両国国技館の入り口近くで「SUPER EIGHT」のメンバー4人が、横山さんの到着を待っているシーンがあった。

村上さんは遠くに横山さんの姿が見えると、「来た！？」と居ても立っても居られない様子だった。スタッフが手で制止する仕草を見せたが、村上さんは「もういいやろ！」と言い、横山さんのもとへ駆け出した。安田章大さん、大倉忠義さん、丸山隆平さんもそれに続いた。

村上さんが横山さんに抱きつき、ほかのメンバーも横山さんの肩に触れるなどねぎらい、ゴールへ向けて並走した。

Xではこのシーンが注目を集め、「想像してた3倍のダッシュに村上くんの心情を容易に察せてしまい号泣」「ほんっとにずっと心配だったんだろうなぁ...」「何回見ても目がウルウルしちゃう」「仕事中なのに泣いちゃったよこりゃすごい絆を見た」といった声が寄せられた。