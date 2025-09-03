神田沙也加さん元交際相手・前山剛久、8か月ぶり近影インスタで公開「2025年、初投稿です」

元俳優の前山剛久さん（34）が2025年9月2日、約8か月ぶりにインスタグラムを更新し、近影を公開した。

近影は黒いTシャツにデニム姿

前山さんは21年12月に急逝した俳優で歌手の神田沙也加さんと交際していたことで知られている。また、「週刊文春」により、神田さんの急逝直前に罵倒していたことなどが報じられ、22年1月に活動を休止し、6月には所属していた事務所を退所していた。

しかし、24年になり活動を再開。9月には11月に行われる予定だった舞台に出演することを発表したが、同舞台に出演予定だった女優2人が降板することを公表するなどし、前山さんは出演を見送っていた。

その後、10月にYouTubeやTikTokチャンネルで「盗撮男」「不倫され男」「デスペラード教」などのショート動画を公開していたが、批判が殺到し、10月16日までにすべて削除。12月29日にはファンクラブ設立を発表したが、表舞台では目立った活動を行っていなかった。

そんな前山さんはファンクラブ設立報告を行った24年12月29日以来、約8か月ぶりにインスタグラムを更新。「2025年、初投稿です」とつづり、黒いTシャツにデニムを履いた自身の写真を公開した。

なお、ファンクラブでは毎日のようにブログを投稿しており、4件～10件程度のコメントがついている。