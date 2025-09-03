佐藤健、スーパー買い出し動画が「蛙化」話題　牛肩薄切り肉を「うしかたうすぎり」...「ムッズー」

俳優の佐藤健さんが2025年9月1日までにTikTokで公開したスーパーの買い出し動画が「蛙化」として話題になっている。

「できないんです、こういうのは本当に」

話題になっているのは、「佐藤健が人生で初めてスーパーに来た結果...」というTikTok動画。サングラスを掛けた佐藤さんがスーパーの前にたたずんでいるところから始まる動画で、スタッフから何年ぶりのスーパーかと聞かれると、「少なくとも自分の意思で来たのは初めてかも」と明かしていた。

スーパーに来た目的は、主演ドラマ「グラスハート」（Netflix）の出演者たちと料理をするために材料を買いに来たとのこと。しかし、スーパーに入った佐藤さんは手元のスマホでメモを見ながら「こんなん、どっから買っていいか......」と早速パニックになっていた。

まず野菜売り場に来た佐藤さんは「つかさー、なんかいろんなところに玉ねぎとか分散されてるのはなんなの？」と疑問を口にしつつ、まだなにもカゴに入れていないにもかかわらず、「ちょっと心が折れそうです」とポツリ。

さらに「牛肩薄切り」を「うしかたうすぎり」と読みながら、「なんですかそれ......？」「ムッズー」などと言いながらスーパーを物色。スタッフに「世のお母さんとかはやってる訳ですよね」と言われると、佐藤さんは「世のお母さんはその道のプロじゃん」とぼやいていた。

その後もコンソメやオリーブオイルなどを買っていたが、カゴを使わずにカートに直入れ。パスタコーナーでは、お目当ての太さの麺のパスタがなかったため、「これ飛ばそう」と諦めモード。また、調理器具を買う際には疲れ果てたのか大きなため息をついており、「できないんです、こういうのは本当に......」と嘆いていた。

この動画のコメント欄には、「普段どういう生活してるんだろ」という声が寄せられており、ネット上からは「スーパー行って彼氏がこれだったら蛙化する」「どういう生活なんだろう、一般人と世界が違いすぎて想像もつかん」という声が集まっていた。