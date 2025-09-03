松潤主演ドラマ大揺れ...最終回4日前に清水尋也の逮捕報道　「出演シーンをカット」へ、放送時間に変更は？

2025年9月7日に最終回を迎える日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系、全8話）に出演中の俳優・清水尋也容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことが3日に報じられた。視聴者の間では、ドラマへの影響を懸念する声が広がっている。TBSに対応を取材した。

広報室「出演シーンをカットする方向で対応」

清水容疑者が「19番目のカルテ」で演じる内科医の鹿山慶太は、公式サイトのキャスト一覧では上から4番目に名前を連ねるキャラクターだ。第7話にも出演していた。

報道を受けてXでは、「次で最終回だよ？本人出るシーンもあるだろうに、どうなるんだろう...」「編集でどうにかなるレベルのキャラじゃないような」「最終回放送されんとかやめてな？？せめて清水尋也が出てる所だけカットして放送して欲しい、、、」といった声が広がっている。

ドラマのほか、同局系では6日放送のバラエティー番組「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」に関しても清水容疑者のゲスト出演が予告されていた。

清水容疑者の出演番組について、TBS広報室の担当者は3日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と答えた。なお「19番目のカルテ」最終回は15分拡大スペシャルとなっており、放送時間を短縮する可能性も尋ねたが、コメントは得られなかった。

「19番目のカルテ」は、26年のライブツアーを持って活動終了する嵐の松本潤さんが主演しており、Xでは「嵐として最後？のドラマだと思われる松潤のこと思うと不憫すぎる」「悲しすぎる...」「松潤巻き込むなよー」といった反応も出ている。