ドランクドラゴン塚地武雅、自身の「美談」披露→「本人」とつながるミラクル...「書いて良かった！」

お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅さんが2025年9月3日にXで自身の「美談」を披露。すると、その中に登場した「本人」とつなががり、反響を集めた。

「隣が塚地さんで誕生日でめっちゃ嬉しいです！」

きっかけとなったのは、X上で「オタク口調のオタク」の美談や面白エピソードが流行したこと。

塚地さんは3日にXで「なんだかXを見てたら『古のオタクの美談』みたいな投稿が溢れてて、その人物を塚地で再生しているというリポストを沢山見かけたのでこの際自分自身のも書いておこうかなと。笑」とつづり、ファンを公言しているアイドルグループ・ももいろクローバーZのライブに行った際の出来事に言及した。

塚地さんによると、隣の席の親子が持参したサイリウムの使い方が分からずに焦っていたとのこと。そのため、「あの...宜しかったらお貸しください」と声を掛け、折って発光させてあげたことを明かした。

親子はそれで塚地さんに気づいたそうだが、ももクロだけでなく、塚地さんのファンだったという。さらに娘は、この日偶然にも誕生日。「初めてももクロのライブに来て、隣が塚地さんで誕生日でめっちゃ嬉しいです！」と感動を伝えてくれたことを明かした。