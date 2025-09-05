美女陸上ハードル中島ひとみ、世界陸上に意気込み「スーパーサイヤ人になって世界の強者たちにぶつかってきます」

2025年9月13日に開幕する世界陸上で、女子陸上100メートルハードルに出場する中島ひとみ選手が2025年9月3日、自身のインスタグラムを更新。世界陸上への思いをつづり、ユニフォーム姿を披露した。

「15歳の時『いつか日本代表のユニフォームを着たい』と夢見て、気づけば30」

中島選手は、「東京世界陸上」「初日本代表」とコメントし、ユニフォーム姿を投稿。「やっと、やっと、やっと」とつづり、「15歳の時『いつか日本代表のユニフォームを着たい』と夢見て、気づけば30」とコメントを添えた。そして、こんな思いをつづっている。

「どこに向かいたいのかもわからず、大きな目標にすら蓋をして言葉にできないまま走り続けた時間も長くあったけど すべてが自分に必要だった時間で、どれだけ遠回りでもやっぱり、この道を選びたい」

さらに、「スーパーサイヤ人になって世界の強者たちにぶつかってきます」と意気込みを語った。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのトップスと黒いパンツのユニフォームを着用。三角座りをして、真剣な表情で祈るポーズをとっている。

この投稿には、「夢の舞台を楽しんでください」「世界の強者との戦い、応援してます」「限界突破で駆け抜ける姿楽しみにしてます！」「世界陸上出場おめでとう！」「かっこいいです！」といった応援の声が寄せられている。