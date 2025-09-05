秋葉原駅近くの地域で停電、原因は「調査中」　複数店舗で休業の影響も...約20年働く店員も「初めての経験」

JR秋葉原駅近くの一部の地域で、2025年9月5日に停電が発生し、複数の店舗で休業などの影響が出た。電気部品販売店のスタッフは「秋葉原で20年弱くらい働いていますが、初めての経験でした」と話した。

珍しい現象に「みんなでキャッキャしていました」

東京電力の停電履歴検索によると、停電が発生したのは15時27分から16時34分頃まで。約130軒に影響が出た。該当地域は千代田区外神田1丁目と3丁目で、これはJR秋葉原駅電気街口からすぐのエリアに当たる。原因は調査中という。

Xでは、該当地域にある複数の店舗が一時営業停止、もしくは臨時休業を知らせる投稿をした。Xユーザーからは「秋葉原停電やばいな」「電気の街である秋葉原が停電とは！」といった反響も寄せられた。

停電により一時営業停止、復旧後に営業を再開した電気部品販売店「浜田電機」のスタッフは、「いきなり、バチッとブレーカーが落ちたような形で停電になりました」と振り返る。一斉に電気が消えたため、店頭に出てきた周辺の店舗のスタッフとともに「どうしたものか」と様子を見ていたと話した。一方、台風の影響で悪天候だったため客は少なく、大きな混乱はなかったという。「秋葉原で20年弱くらい働いていますが、初めての経験でした」と話した。

1時間から1時間半ほどで順次復旧し、浜田電機は最後に復旧したという。スタッフが取材に応じた18時頃にはすでに問題なく影響再開できていたという。

停電が発生したビル「東京ラジオデパート」に入るPCや周辺機器販売店のスタッフも、「30年近く店員をやっていますが、地域停電は初めて」と話す。11年の東日本大震災発災直後の計画停電の際も停電させないエリアだったとし、珍しいことだとした。

停電の影響で、ビルはシャッターを閉めて休業に。復旧後は営業再開する店舗もあったが、停電の時点で休業する店もあったという。大きな動揺や混乱はなく、珍しい現象に周辺の店舗のスタッフとともに「みんなでキャッキャしていました」と話す。一方で、「食べ物屋さんは大変だったんじゃないかと思いました」と、心配も口にした。