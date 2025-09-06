「朝からうるさい」勝俣州和はウザがられ、出川哲朗は人気者に　昔と今で好感度が逆転したタレントの差はどこに

『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）にレギュラー出演中の勝俣州和さんの言動が2025年8月半ばごろにネットで話題となった。VTR中のガヤが「うるさい」と指摘され、スタジオでは大声リアクション、また共演者の話にかぶせるような場面もあったという。

「勝俣州和ファン0人説」

2011年から番組にレギュラー出演している勝俣さんだが、そのリアクション芸に辟易する視聴者が増えているのか。SNSでは「耳障り」「朝からうるさい」など厳しい声も見られる。

過去には、2014年、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で、おぎやはぎ・矢作兼さんが「勝俣州和ファン0人説」を提唱し、大きな反響を呼んだことがある。テレビ関係者からの評価は高いが、「勝俣さんが一番好き」というファンが存在しないという、大胆な仮説だった。

この「説」が示すのは、勝俣さんが一般視聴者に広くファンを持つというタイプというより、むしろ業界内の「業界内ファン」に支持されているということだろう。

彼は『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）などの「ひな壇トーク」番組で、芸能人の意外な素顔や芸能界の裏話を披露する「語り部」として重宝されてきた。だが、コロナ禍や制作費削減の影響で、ひな壇番組が激減。結果として、彼が最も力を発揮していた「語り部」ポジションの出番が減ったことで、その実力を認めていた視聴者も、内心抱えていた苦手意識が再び顔を出し始めたのではないだろうか。

にもかかわらず、『旅サラダ』では、あまり求められなくなってしまった大人数でのトーク番組のようなテンションとリアクションを維持。かつては評価されたその姿勢が、「空気を読まない人」と思われてしまっている節がある。