亀田大毅氏、井上尚弥VSアフマダリエフ戦を大胆予想...当たってほしくないが「アフマダリエフが勝つ」理由

プロボクシングの元世界2階級制覇王者・亀田大毅氏（36）が、2025年9月7日にユーチューブを更新し、14日に名古屋で行われるスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）対WBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）戦の勝敗を予想した。

「井上選手が負けるならここ」

井上に挑戦する暫定王者アフマダリエフは、アマチュアで豊富なキャリアを誇り、16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストだ。元WBA・IBF同級王者でもあり、プロ戦績は14勝（11KO）1敗。

海外のボクシング専門メディアの中には、アフマダリエフを「最強の挑戦者」と評価するライターもいる。アフマダリエフはWBA・IBF王者時代から井上との対戦を熱望しており、ここにきてようやく実現する。

過去にも井上の世界タイトル戦の勝敗予想を行ってきた亀田氏は、「普通に予想するなら井上選手の判定勝ちだと思う」と切り出し、独特の視点で次のように持論を展開した。

「でも、ちょっと不吉なことを言うと、1番見たいのは、（26年）5月の井上対中谷（潤人）。残酷にもこれを見させてくれないと思う。どういうことかというと、（井上、中谷）どちらかに土がつくケース。どちらかが負けるとこの試合はないと思う。5月までに、井上選手が、中谷選手が負けると、なんとなく開催されない。井上選手が、アフマダリエフ選手に負けるとは思えないが、負けるなら中谷選手ではなく井上選手だと思う」

井上は、アフマダリエフに勝利すれば、12月にWBC同級1位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と対戦する予定だ。一方の無敗の世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、27）は、12月にラモン・カルデナス（米国、29）と対戦する可能性が浮上している。

亀田氏は、「中谷はカルデナスに絶対に負けない」とした上で、「井上もピカソに絶対負けない」と断言。そして、「井上選手が負けるならここ。ここで井上選手が負けるとは思えないが、（井上対中谷戦を）見させてくれないと思う。試合の予想というより、未来の予想になる」との見解を示した。

亀田氏は、過去に対戦の噂が持ち上がった日本人の世界王者同士によるドリームマッチが実現しなかったことを例に挙げ、井上対中谷戦に言及。スポーツ紙の報道によると、両者は、26年5月に対戦する可能性があるという。