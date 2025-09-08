J-CAST ニュース

「143試合を勝ち抜くのが本当の優勝」阪神独走VにOB持論、短期決戦CSは「実力通りに結果が出ない」

2025.09.08 16:29
スポーツ班
    プロ野球中日、西武、阪神などでプレーした野球解説者の田尾安志氏（71）が、2025年9月7日にユーチューブを更新し、セ・リーグのペナントレースを制した阪神について、「143ゲームを素晴らしい成績で勝ち切った」などと称賛した。

  • 阪神の本拠地・甲子園球場
「クライマックスシリーズの評価をそれほど大きく見ていない」

    阪神は9月7日にホーム甲子園球場で広島に2－0で勝利し、2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月7日の優勝は、90年の巨人の9月8日を更新し、2リーグ制後のプロ野球史上最速となった。

    優勝マジック「1」で迎えたこの日、2回に1点を先制した。阪神投手陣が踏ん張る中、6回に近本光司外野手（30）の犠牲フライで1点を追加。試合はそのまま進行し、阪神が広島を完封してリーグ優勝を決めた。

    テレビで古巣・阪神の優勝を見届けたという田尾氏は「（藤川）監督の優勝インタビューを聞きましたが、『そうだな』と思ったことがひとつありました」と切り出し、こう続けた。

    「『143ゲームを勝ち抜くのは、1シーズンをやってきた成果なんだ』と。『クライマックス、日本シリーズ。こういう短期決戦で勝つ、負けるではないんですよ』ということをファンの人たちに伝えていた。僕はいつもそう思っています。143ゲームを勝ち抜く。これが本当の優勝だと思う。そこから後のクライマックス、そして日本シリーズは、実力通りになかなか結果が出ないことがある。そこでの評価をそれほど大きく見ていない」

    今シーズンは、阪神が首位を独走し、2位・巨人に17ゲーム差をつけてのぶっちぎりVだった。セ・リーグの2位以下の5チームは、7日時点ですべて勝率5割を切っている。インターネット上では、10月に控えるクライマックスシリーズ（CS）の開催を疑問視する意見もあり、ファンの間で議論になっている。

24年シーズンはリーグ3位DeNAが下剋上
