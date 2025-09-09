QuizKnockメンバー、頭部を4針縫うケガ　「ホチキス留めしますか？」と言われ...当時の状況激白

「QuizKnock」のメンバーとして活動し、元乃木坂46の高山一実さんの夫としても知られるふくらPさんが、2025年9月6日に公式YouTubeチャンネルを更新。「報告 2週間前にケガをしてました 1週間前に完治しました」と題し、頭部を4針縫う怪我をしていたことを明かし、当時の状況なども報告した。

「床を見たら、一滴血がついてて」

今回の動画では、「いやー、もう、健康な体があれば今日も100点ですよ」という一言からスタート。というのも、ふくらPさんは頭を4針ほど縫う怪我をしていたという。

今回の怪我の原因は立ちくらみだったと話すふくらPさん。もともと立ちくらみが起きやすい体質だそうで、2週間前の夜、家でスマホを見ていた後に起こったそうだ。

目が乾燥し、目薬を指そうと体を立ち上げると、急に姿勢が変わったせいか、激しい立ちくらみが起こったという。気づいたら1～2秒ほど記憶がなく、いつのまにか倒れており、全身の痛みに気付いたと語った。

「その時はね、めっちゃ頭打ったって感じじゃなくて、いやーもういろんなところ痛いな、コケちゃったなみたいな。立ちくらみ来ちゃったな、みたいな感じだったんですけど。いやー痛えわ。これ気をつけなきゃなって思いながら床を見たら、一滴血がついてて。あれ？みたいな」

こうして、体のさまざまな箇所を触ってみたところ、頭から出血していると気づいたという。驚いてとりあえずAIに質問し、救急安心センター事業に救急車を呼ぶかどうか相談することに。電話で状況を説明し、10分ほどさまざまな質問に答えたあとに、救急車を呼ぶ必要はなく、翌朝に脳神経外科の受診を勧められたと語った。