J-CAST ニュース

全身がん公表の高須克弥氏、75歳芸人に整形手術　抜糸1週間で「縫い痕はうっすら」

2025.09.09 19:00
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（80）がお笑い芸人・ビートきよしさん（75）に上まぶたの整形手術を施したことについて、ビートさんのマネジャーが2025年9月7日にXで「傷は完全にくっついて縫い痕はうっすらです」などと経過を報告した。

  • 手術前のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
    手術前のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
    抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
    抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 高須克弥院長のX（＠katsuyatakasu）より
    高須克弥院長のX（＠katsuyatakasu）より
  • 手術前のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 抜糸から1週間後のビートきよしさん、マネジャーのX（＠kiyoshi_staba）より
  • 高須克弥院長のX（＠katsuyatakasu）より

「以前は見開いても寝起きのようでしたが...」

   ビートさんをめぐっては8月23日にマネジャーのXで、高須院長による整形手術の様子が公開されていた。同アカウントは30日、ビートさんが受けた手術は上まぶたのたるみを切除する「眉下リフト」（眉下切開）だったと明かした。

   同日に抜糸したといい、「細目でも愛嬌あるからOKと思っていましたが 視界が狭いとの事で 高須院長に施術して頂き 出血なし 内出血なし 腫れなし 痛みなし １週間で抜糸　親方ご満悦であります　ありがとうございました」という。

   一方、高須院長は「ビートきよし師匠、かっちゃんよりぱっちりおめめになったぜなう」とツーショットを披露していた。

   9月7日になってマネジャーは、ビートさんの近影とともに、

「皆さん目の具合が気になると思います　以前は見開いても寝起きのようでしたが今は随分開いています　傷は完全にくっついて縫い痕はうっすらです」

と経過を報告。「叱られそうですが本当の事を言うと　元がシワっぽいから逆に傷が目立たない　現場からは以上です」とも伝えている。

   高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術を受けるなど治療を続ける一方、「生涯現役」を掲げてクリニックで働き続けている。

ビートきよし
高須克弥
姉妹サイト