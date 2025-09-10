石破首相辞任表明→TOPIXが最高値　元青汁王子「辞めるだけで景気回復って皮肉」

元青汁王子こと実業家の三崎優太氏が2025年9月8日にXを更新し、東証株価指数（TOPIX）が一時最高値を更新したことについて言及した。

「これが一番の経済対策」

石破茂首相が辞任を表明した翌8日。東京株式市場では日経平均株価が4万3732円80銭まで上昇。TOPIXも一時3160ポイントを上回り、取引時間中としての最高値を更新した。

これを受け、三崎氏は同日にXを更新し、「石破首相の辞任表明を受けて、株価は800円超上がりTOPIXは史上最高値更新」と言及。「日本の株価が過去最高クラスに盛り上がってて、これが一番の経済対策になってるらしい」とつづった。

また、「辞めるだけで景気回復って皮肉すぎる」とした。

このポストにXからは、「辞めるだけで景気回復って皮肉すぎますよね」「世界初の『辞任バブル景気』きちゃった？」という声や、「日経平均株価は石破政権になって以降上がりつづけてましたよ」「じゃあ高値圏を維持し続けた石破政権は超絶有能って事じゃん」という指摘が集まっていた。