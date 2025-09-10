TikTok登録者数26万人カップル、彼女が浮気を謝罪　彼氏は「もう僕許しているので」活動継続を宣言も...厳しい声続々

YouTube登録者数16万人超、TikTok登録者数26万人のカップルインフルエンサー「りょまいんcp」が、2025年9月9日にYouTubeチャンネルを更新し、彼女・まいこさんの浮気を謝罪した。彼氏・りょうさんは「許している」とし、今後も活動を続けていくとした。

りょうさんに浮気のことを「私から言いました」

りょまいんcpは、8月29日に約3か月ぶりにYouTubeチャンネルを更新。「お互い傷つけあったりであったりとか、お互い気持ちのすれ違いがあった」とし、距離を置いていたと明かした。動画では2人がお互いに一緒にいたいという気持ちを伝え、最終的に仲直りする様子を伝えていた。

その後、暴露系YouTuber・ポケカメンさんの9月8日の配信で、まいこさんが浮気をしたとして取り上げられていた。

これを受け、9日にりょまいんcpは動画を公開。まいこさんは、「私が、浮気をしたっていうのが世に出た」として、「普段応援してくださっている皆さん、ファンの皆さん、もちろん1 番は彼氏のりょう君に対して、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

りょうさんは、まいこさんの浮気については知っていたとし、そのうえで「数か月前から何も報告せずに動画をストップして、僕の中でもいろいろと考えたりであったりとかしての今なので」と話した。

りょうさんは今後について、「（まいこさんと）一緒にやっていくっていう決断を、前回の動画含めて伝えたつもりなので、これからも引き続き応援してくれる方々は応援していただけたらと思います」と伝えた。決断の理由については、「今まで僕がいろいろ迷惑かけたりとか、支えてもらったりとかっていうのがあって、僕が出している決断」と説明した。

まいこさんは、「りょう君がこうやって一緒にいてくれる決断をしてくれたことはもちろん、当たり前だとは今でも思ってない」とし、「これからも私はSNS活動をりょう君と一緒に頑張っていこうと思っているので、よろしくお願いします」と伝えた。

また、まいこさんは、りょうさんが浮気を知った経緯については、「私から言いました」と明かした。りょうさんは、「もう僕許しているので。ネチネチネチネチやるんじゃなくて、切り替えて見てもらえたらと思います」と呼びかけた。

しかし、動画のコメント欄には、「毎回楽しみにしてただけに、残念の一言です」「正直ガッカリしました」「浮気しておいて普通に平然としてられるの理解出来ない」など、まいこさんに対して厳しい意見が寄せられている。

9日、まいこさんはTikTokでも謝罪の動画を公開した。