安野モヨコ、「後ハッピーマニア」まもなく最終回でX更新　「気がついたら7年も描いていました」

漫画家の安野モヨコさんが2025年9月10日にXで、祥伝社の漫画雑誌「FEEL YOUNG」の 11月号（10月8日発売）をもって、自身が手がける連載作品「後ハッピーマニア」が最終回を迎えることについて言及した。

「シゲタさんの話は続けようと思ったらいくらでも...」

後ハッピーマニアは、安野さんの代表作としても知られる1995～2001年に連載された人気ラブコメディ漫画「ハッピー・マニア」（祥伝社）の続編にあたり、19年に始まった。前作では幸せを求めて暴走する主人公・カヨコの20代が描かれ、後ハッピーマニアは45歳での離婚危機から物語が展開していく。

今回、安野さんはXで「後ハッピーマニア、来月号で最終回です」と投稿し、

「気がついたら7年も描いていました。シゲタさんの話は続けようと思ったらいくらでも続けられてしまうのでひとまずここで」

と伝えた。「最終話頑張りますのでよろしくお願いします」ともコメントしている。

投稿を受けてXでは、「え！！マジかよ！！」「後ハピおわるの？！早くない？？っておもったら7年も連載してたのか」「もう会えないと思ってた人たちのその後を追えた、夢のような7年でした...！」「さびしいけど噛み締めながら読みます！楽しみ！」といった声が広がっている。