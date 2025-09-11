「世界的なスター」藤井風らMステ歌唱で...　ローカルCM脚光、広報は「大感激」一時アクセス10倍増

テレビ朝日系の音楽番組「ミュージックステーション」（Mステ）が2025年9月5日に生放送され、シンガーソングライターの藤井風さんとガールズグループ「ME:I」RINON（村上璃杏）さんがトーク中に地元・岡山のローカルCMを歌い、視聴者の間で話題になっている。

企業側はJ-CASTニュースの取材に、「まさか全国ネットの番組で流れるとは想像もしておらず、大感激です」などと伝えている。

「MステでこんなローカルCMソングが聴けるとは」

番組では、RINONさんが、同郷の藤井さんに対して「ドラッグストアの『ザグザグの歌』って歌えますか？」と話を振る場面があった。藤井さんは吹き出しながら朗らかに応じ、後半にかけてRINONさんとハモりながら、

「あなたの街に～笑顔をザグザグ～ 楽しいことが～いっぱいザグザグ～ ちょっと気になる、ザグザグ！」

と歌い上げた。このように思わぬ形で脚光を浴びたのが、岡山発のドラッグストアチェーン「ZAG ZAG（ザグザグ）」だった。公式サイトによると岡山のほか、香川、広島、鳥取の民放各局でCMを放送しているという。

歌唱後にRINONさんは「最高です！ありがとうございます！」「岡山フレンズになってください」と笑顔を浮かべ、藤井さんは「オフコース」と返していた。

放送を受けてXでは、「まさかMステでこんなローカルCMソングが聴けるとは」「デュエット最高なんですけど」「岡山に激震が走ったのは言うまでもない」「ME:Iの子、よく世界的なスターの藤井風にザグザグ歌わせたな あなたのおかげで国民が大喜びで大爆笑です」「とんでもない宣伝効果ありそう」などと話題になっている。