卓球・早田ひな、ほっそりデニムコーデで「激カワ」...頭にミャクミャク　麻生麗名と大阪・関西万博に降臨

卓球女子の麻生麗名（あそう・れいな）選手（23）が2025年9月8日、自身のインスタグラムを更新。パリオリンピック卓球女子団体で銀、シングルスで銅メダルの早田ひな選手（25）とのツーショットを披露した。

「とても楽しかったです」

麻生選手は、「万博で日本生命が出展している「人生ゲーム REBORN in 2050」のブースに行かせていただきました」と大阪・関西万博に訪れたことを報告し、早田選手とのツーショットを投稿。

「短い制限時間内で頭を使って進めていかないといけないのは難しかったのですが、とても楽しかったです」とつづり、「新しい発見もいっぱいする事ができました！」「みなさんも是非行かれて高得点を目指してみてください」と語った。

インスタグラムに投稿された写真で、麻生選手は青い半袖と黒いパンツを着用。早田選手は、ネイビーの半袖とデニムパンツを着こなし、頭にはミャクミャクのぬいぐるみカチューシャをつけ、ピースサインをして笑顔をみせている。他にもブース内での写真や動画を配信し、笑顔のアップショットなどを披露した。

この投稿には、「二人とも可愛い～っ！」「綺麗過ぎるお2人」「足が長～い」「美人アイドルユニットですか？」「二人とも応援します」といったコメントが寄せられている。