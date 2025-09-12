J-CAST ニュース

中日「CS出場」危機、勢い止めたのは「藤浪対策」　「星野仙一監督なら絶対に逃げなかった」識者検証

2025.09.12 11:53
スポーツ班
    プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月11日にユーチューブを更新し、中日のクライマックスシリーズ（CS）出場危機の要因に、DeNA藤浪晋太郎投手（31）への対策を挙げた。

「中日は選手を守っているのか、球団のプライドを捨てたのか」

    セ・リーグは、すでに阪神がリーグ優勝を決めている。CS進出を目指す中日は11日時点でリーグ4位につけ、3位DeNAを4.5ゲーム差で追いかけている。

    残り15試合で4.5ゲーム差をひっくり返さなければならない中日。CS進出は厳しい状況となる中、高木氏は中日の勢いを止めたのは、4連勝で臨んだ8月31日のDeNA戦だと指摘した。

    中日・井上一樹監督（54）は、DeNA先発・藤浪に対して、投手を含めスタメンに8人の左打者を起用した。右打者は、「7番・ショート」で先発したクリスチャン・ロドリゲス内野手（23）だけだった。

    この試合、打線は藤浪に7回4安打無得点と抑え込まれ、結局0－2の完封負けを喫した。

    井上監督は、藤浪が先発した17日のDeNA戦で、投手を含めスタメン全員左打者を並べる「奇策」に出るも4－5で敗れた。これまで2試合で「藤浪対策」を取ってきたが、結果は伴っていない。

    高木氏は今シーズンの中日について「戦いの中で、もったいないのが1番多いのが中日」とし、31日のDeNA戦に言及した。

    「今年の場合は藤浪の時に代表される。藤浪は左（打者）の方が攻略できるのではないかということで（左打者を）使うのならよかったが、（井上監督の）コメント的には『ケガをしたらどうするんだ』という。それは選手を守っているのか、球団のプライドを捨てたのかということもある」

「星野さんが生きていたら、あの策をどう考えていたかな」
