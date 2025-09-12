川口春奈、「すっぴん画像」投稿に言及→「真相」明かす　「私は元気にやってるんで大丈夫です」

俳優・川口春奈さん（30）が2025年9月11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身が出演するドラマのポスタービジュアルを披露する中で、「私は元気にやってるんで大丈夫です」とコメントした。

「心配をかけているのか、、」

川口さんを巡っては、9月10日の投稿がSNS上で注目を集めた。自撮りショットをストーリーズで公開し、「すっぴん？」「シミあっても可愛い」「シミが結構あって親近感」などの声が寄せられた。またこの投稿では、長文のメッセージで心境を吐露していた。

さらに続く投稿でも、心境を書き込んだ川口さん。「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも すべてを説明しないと 誤解され勝手にどうだこうだと言われると なんにも発信する気が失せる」などと語る中で、次のようにつづった。

「シミがあろうがなかろうが はたまたこれがメイクかもしれないし 痩せても太ってもなんかしても いろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね」

川口さんの投稿に対し、「めっちゃ心に刺さりました」「批判的な声は気にせず自分らしく頑張ってほしい」などの声が上がったほか、「どうした...？」「めっちゃ心配」などの声も上がっていた。

こうした中、川口さんが11日にもストーリーズを更新。自身が出演するABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」のポスタービジュアルを公開し、11月19日から配信されると告知する中で、次のようにコメントした。

「心配をかけているのか、、あれはメイクなのでお気になさらず。私は元気にやってるんで大丈夫です」

この投稿を受け、「川口春奈のすっぴん画像で騒がれてたやつ メイクでしたねーー」「やっぱりメイクで合ってた」「結局メイクだったのかー！笑」などの声もSNSで上がった。