iPhone Air、噂通り極薄5.6ミリで登場　気になるのは「耐久性」と「バッテリー持続時間」...大丈夫か？

Appleは日本時間2025年9月10日午前2時にスペシャルオンラインイベントを開催し、iPhone 17シリーズを発表した。

iPhone 17、17Pro/Pro Max、そしてiPhone Air。この中で特に注目されているのが、やはりiPhone Airだろう。当初は「iPhone 17 Air」という名称になると噂されていたが、蓋を開けてみれば「17」はつけられていなかった！ まさにこれが、薄型iPhoneの始祖という意味合いが発揮された名称「iPhone Air」になった。

そんなiPhone Airに、以前からまとわりついていた指摘がある。それは「耐久性」と「バッテリー持続時間」だ。

iPhone Air、物理SIMスロット廃止...eSIMのみに

iPhone Airは、リーク情報として「厚さは5.6ミリになるのではないか」という噂があった。

この噂は、大正解だった。

厚さ5.6ミリ、重量165グラムのiPhone Airは、横から見ればカメラレンズだけが目立ってしまうほどの薄さである。画面サイズは6.5インチ、リアカメラは一眼48MP Fusionメインカメラ。プロセッサーは同日に発表された最新上位モデルのA19 Proだ。

そして、これは17シリーズ全てに当てはまることだが、日本向けに投入されるのは物理SIMスロットを廃止している。eSIMだけに対応する機種になったのだ。このあたりも、事前の噂通りである。

さて、この薄さで気になる大きな問題は、薄さゆえのパフォーマンス低下だ。