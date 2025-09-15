J-CAST ニュース

中谷美紀49歳、ヨーロッパの古都を歩いて...オーラ全開　「美し過ぎてため息」ハット×オフショルのコーデで

2025.09.15 20:00
エンタメ班
   俳優の中谷美紀さん（49）が2025年9月9日、自身のインスタグラムを更新。チェコ・プラハでの様子を紹介した。

「街歩きを楽しみました」

   中谷さんは「夫のティロが所属するフィルハーモニクスが、ドヴォルザーク音楽祭に招かれ、わずか一泊だけチェコの古都プラハを訪れ、街歩きを楽しみました」と報告。

   美しいデコルテをあらわにしたコーデや街を歩く全身ショットなど、チェコ・プラハでの様子を投稿し、現地の様子をこうつづっている。

「第二次世界大戦ではドイツの占領下にあったにもかかわらず、大規模な空襲を免れたために、世界遺産にも名を連ねる美しい街並みが残されているのですね」
「一日だけではとても時間が足りず、いつかゆっくり訪れて、あちらこちらを目的もなく歩いてみたいとい思いました」

   インスタグラムに投稿された写真では、白いハットをかぶり、黒いオフショルダーのトップスを着用。美しい街並みをバックに、美しいデコルテを披露していた。6枚目では、デニムパンツを着用。街を歩きながら、笑顔を見せていた。

   この投稿には、「完璧」「ドキドキしちゃいました」「カッコ良すぎます」「絵になりますねー」「美し過ぎてため息」といったコメントが寄せられていた。

中谷美紀
