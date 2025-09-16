J-CAST ニュース

大炎上ヒカルのオープンマリッジ宣言　ひろゆき氏が私見、進撃のノアの振る舞い...「仕方なく受け入れてるような」

2025.09.16 12:54
エンタメ班
   ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2025年9月15日に配信を行い、YouTuberのヒカルさんが「オープンマリッジ」を宣言したことについてコメントした。

  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • ヒカルさんのインスタグラム（＠tadanokarisuma）より
  • 進撃のノアさんのインスタグラム（＠shingeki_noa）より
「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」

   25年5月に元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんとの「交際0日婚」を発表したヒカルさん。9月14日に投稿した動画の中で、「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」と言い、夫婦の形を「オープンマリッジ」にすることを宣言した。

   「オープンマリッジ」は、夫婦が合意の元で配偶者以外とも恋愛関係や性的な関係を持つこと。ヒカルさんの動画では「離婚したくない、でも浮気はしたい」とヒカルさんが提案したことがきっかけで、話し合いを経てノアさんも納得したことが明かされていた。

   ひろゆきさんは15日に行った配信でこの話題に言及し、「オープンマリッジ自体は『お好きにどうぞ』という派閥」「最初からそれで結婚してたら何の問題もない」と自身の考えを表明。

   その上で、「これ僕の誤解かもしれないんですけど、『オープンマリッジで浮気OKにします』っていう説明をノリノリでしているヒカルさんの横にいる奥さんのノアさんが、仕方なく受け入れてるような立ち振る舞いに見えてしまった」と指摘した。

「無理して我慢してノアさんが受け入れてるんじゃないの？」
