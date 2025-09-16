5時間待ちのパビリオン、すし詰めで泣き出す子ども、怒号も響き　大阪・関西万博「駆け込み」大混雑でカオス

大阪・関西万博は閉幕まで1か月を切った。9月に入り、関係者を除く入場者数は毎日20万人近くを記録し、混雑が加速している。

シルバーウィークの初日、2025年9月13日は過去最高の約21万8000人（関係者除く）が会場を訪れた。J-CASTニュースの記者が現地を取材すると、来場者からこんな恨み節が聞こえてきた。

「『並ばない万博』じゃなかったのか」

入場ゲートでは「走らないでください」を連呼

万博の朝はとても早い。人気パビリオンの予約を取るには、事前の抽選予約のほか、オープン時の先着入場や当日予約の方法があり、「9時入場」でどれだけ先頭の位置に並べるかが鍵となる。

この日の6時頃には既に行列が夢洲駅に到達し、誰よりも早く入場するため、早朝から約250mの列ができていた。また、さらに「最前列」を確保しようと、始発前の4時50分頃に開放される東ゲート近くの通用門から入る来場者の姿も。会場・夢洲は自家用車の乗り入れができないため、徒歩ルートで来ていると見られる。

万博協会は8月29日、開場前において警備員やスタッフが十分に配置されておらず、来場者の安全が十分に確保できる環境でないため、「早朝に並ぶのを控えて」とアナウンスしている。

8時50分、東ゲートが開くと、セキュリティーチェック終えた来場者から会場内へ入っていく様子が見られた。朝は先着順で受け入れるパビリオンが多いため、走って向かう人も多い。そのため警備員が「歩いてお進みください。走らないでください」と何度も繰り返していた。 ただ、9時入場が最も効率的にパビリオンを回れる状況に変わりなく、早朝の待機列がなくなる気配はない。9時に入場できた来場者に話を聞くと、こんな声があった。

「6時半から東ゲートに並んで大阪ヘルスケアパビリオンの当日予約ができた」

「並んで1時間ほどでイタリア館に入れた」